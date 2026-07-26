Погода в Одесі та області: море до +20 °C і зміни температури

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі та на Одещині найближчими днями збережеться тепла, але нестійка погода. Місцями можливі короткочасні дощі та грози, а біля моря очікують посилення вітру й хвилювання. Температура морської води знизиться до +19 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 27 липня

В Одесі у понеділок, 27 липня, прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер буде південний зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+20 °C, вдень — +25...+27 °C. Температура морської води біля узбережжя Одеси — +19...+20 °C.

Погода в Одеській області 27 липня

В Одеській області буде мінлива хмарність. Вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південний — 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, вдень — +25...+30 °C. На автошляхах області збережеться добра видимість.

Погода вздовж узбережжя Одещини

На морському узбережжі Одещини 27 липня істотних опадів не прогнозують. Вітер буде південним — 6-11 м/с, вдень його швидкість місцями зростатиме до 12-14 м/с.

Читайте також:

Через посилення вітру оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Вдень очікується помірне хвилювання моря, однак рівні моря залишатимуться безпечними.

Попередження про шторм. Фото: скриншот

Температура повітря вздовж узбережжя вночі буде +17...+23 °C, вдень — +25...+30 °C. Температура морської води — +19...+20 °C.

Погода в Одесі найближчими днями

За прогнозом, 28 липня в Одесі очікується хмарна погода. Можливі короткочасні дощі, температура повітря вдень знизиться приблизно до +23 °C. У нічний час температура становитиме близько +21 °C. 29 липня збережеться хмарність із проясненнями. Вночі температура повітря буде близько +16 °C, вдень — близько +23 °C.

Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Загалом найближчими днями в Одесі та області очікується поступове зниження температури. Значних опадів синоптики не прогнозують, однак погода залишатиметься мінливою.

Раніше Новини.LIVE писали, що у національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині посеред літа зацвів мачок жовтий. Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. У природному парку вона збереглася лише на двох ділянках узбережжя Чорного моря.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Приморському бульварі в Одесі тривають археологічні розкопки. Цього сезону дослідники виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років. Також археологи знайшли артефакти часів генуезької факторії та османського періоду.