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Головна Одеса Погода в Одесі: температура води на пляжах поступово знижується

Погода в Одесі: температура води на пляжах поступово знижується

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Дата публікації: 26 липня 2026 18:32
Погода в Одесі та області: море до +20 °C і зміни температури
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі та на Одещині найближчими днями збережеться тепла, але нестійка погода. Місцями можливі короткочасні дощі та грози, а біля моря очікують посилення вітру й хвилювання. Температура морської води знизиться до +19 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 27 липня

В Одесі у понеділок, 27 липня, прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не очікується. Вітер буде південний зі швидкістю 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+20 °C, вдень — +25...+27 °C. Температура морської води біля узбережжя Одеси — +19...+20 °C.

Погода в Одеській області 27 липня

В Одеській області буде мінлива хмарність. Вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південний — 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, вдень — +25...+30 °C. На автошляхах області збережеться добра видимість.

Погода вздовж узбережжя Одещини

На морському узбережжі Одещини 27 липня істотних опадів не прогнозують. Вітер буде південним — 6-11 м/с, вдень його швидкість місцями зростатиме до 12-14 м/с.

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Через посилення вітру оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Вдень очікується помірне хвилювання моря, однак рівні моря залишатимуться безпечними.

Погода в Одесі: температура води на пляжах поступово знижується - фото 1
Попередження про шторм. Фото: скриншот

Температура повітря вздовж узбережжя вночі буде +17...+23 °C, вдень — +25...+30 °C. Температура морської води — +19...+20 °C.

Погода в Одесі найближчими днями

За прогнозом, 28 липня в Одесі очікується хмарна погода. Можливі короткочасні дощі, температура повітря вдень знизиться приблизно до +23 °C. У нічний час температура становитиме близько +21 °C. 29 липня збережеться хмарність із проясненнями. Вночі температура повітря буде близько +16 °C, вдень — близько +23 °C.

Погода в Одесі: температура води на пляжах поступово знижується - фото 2
Погода у найближчі дні. Фото: скриншот

Загалом найближчими днями в Одесі та області очікується поступове зниження температури. Значних опадів синоптики не прогнозують, однак погода залишатиметься мінливою.

Раніше Новини.LIVE писали, що у національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині посеред літа зацвів мачок жовтий. Це рідкісна рослина, занесена до Червоної книги України. У природному парку вона збереглася лише на двох ділянках узбережжя Чорного моря.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Приморському бульварі в Одесі тривають археологічні розкопки. Цього сезону дослідники виявили залишки давньогрецької оборонної споруди віком близько 2,5 тисячі років. Також археологи знайшли артефакти часів генуезької факторії та османського періоду. 

Чорне море Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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