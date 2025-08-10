В Одесі 11 серпня відключень світла за графіками не заплановано

Погодинні вимкнення — графіки світла в Одесі на понеділок
Попри масштабні пошкодження внаслідок російських обстрілів, енергосистема України продовжує відновлюватись. Завтра, 11 серпня, в Одесі та області не заплановано погодинних відключень світла.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, 11 серпня у Київському районі Одеси відключать електроенергію. Також писали, що в Україні запроваджується обмежене заморожування зростання тарифів на комунальні послуги.
