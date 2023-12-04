Похмуро та прохолодно — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 4 грудня, в Одесі та області зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі місцями можливі опади. Вдень пориви вітру сягатимуть 6-11 м/с. Температура морської води +8…+ 9 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Без опадів.
- Вітер північний — 5,4 м/с.
- Температура повітря вдень — 0...+2 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Можливий місцями дощ.
- Вітер вночі південно-західний, вдень південний, 4-9 м/с.
- Температура вдень — -2...+13 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 4 грудня
Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Лише в Криму та Приазов'ї невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.
Температура у західних та північних областях вночі +5...+10 °C, вдень -6...-1 °C; на решті території вночі -5...0 °C, вдень від - 1 °C до + 4 °C.
Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.
Читайте Новини.LIVE!