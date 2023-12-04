Похмуро та прохолодно — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

Люди гуляють біля моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 грудня, в Одесі та області зберігатиметься похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі місцями можливі опади. Вдень пориви вітру сягатимуть 6-11 м/с. Температура морської води +8…+ 9 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Без опадів.

Вітер північний — 5,4 м/с.

Температура повітря вдень — 0...+2 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Можливий місцями дощ.

Вітер вночі південно-західний, вдень південний, 4-9 м/с.

Температура вдень — -2...+13 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 4 грудня

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Лише в Криму та Приазов'ї невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на Закарпатті невеликий сніг.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі +5...+10 °C, вдень -6...-1 °C; на решті території вночі -5...0 °C, вдень від - 1 °C до + 4 °C.

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.