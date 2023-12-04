Пасмурно и прохладно — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

Люди гуляют у моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 декабря, в Одессе и области сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью ожидается дождь. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура морской воды — +8…+9 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачно.

Без осадков.

Ветер северный — 5,4 м/с.

Температура воздуха днем — 0...+2°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями. Возможен дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем южный, 4-9 м/с.

Температура днем — -2...+13 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 4 декабря

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем в Закарпатье небольшой снег.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью +5...+10 °C, днем -6...-1 °C; на остальной территории ночью -5...0 °C, днем от -1 °C до +4 °C.

Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.