Пасмурно и прохладно — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Сегодня, 4 декабря, в Одессе и области сохранится пасмурная погода, которая прояснится только вечером. Ночью ожидается дождь. Днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. Температура морской воды — +8…+9 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер северный — 5,4 м/с.
- Температура воздуха днем — 0...+2°С.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями. Возможен дождь.
- Ветер ночью юго-западный, днем южный, 4-9 м/с.
- Температура днем — -2...+13 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине на 4 декабря
В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. В Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем в Закарпатье небольшой снег.
В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью +5...+10 °C, днем -6...-1 °C; на остальной территории ночью -5...0 °C, днем от -1 °C до +4 °C.
Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.
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