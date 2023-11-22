Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 листопада

Жінка ховається від дощу. Фото: pixabay

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, зранку почнеться невеличкий дощ, який до обіду посилиться. Синоптики прогнозують пориви північно-східного вітру до 8 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Вранці мінлива хмарність.

Протягом дня очікується дощ.

Вітер північно-західний — 7,2 м/с.

Температура вночі — +3...+10 °С, вдень +5...+8 °С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 83%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі — -1…+4 °С, вдень — +3...+10 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 листопада

22 листопада у деяких областях України очікується -12 °С. До того ж будуть опади — дощ та мокрий сніг. Протягом дня -7...-2 °С, у південній частині, на Закарпатті +2...+7 °С, а в Криму очікується +5...+12 °С.