Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 листопада

Похмуро та волого — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
22 листопада 2023 06:08
Жінка ховається від дощу. Фото: pixabay
Сьогодні, 21 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, зранку почнеться невеличкий дощ, який до обіду посилиться. Синоптики прогнозують пориви північно-східного вітру до 8 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Вранці мінлива хмарність.
- Протягом дня очікується дощ.
- Вітер північно-західний — 7,2 м/с.
- Температура вночі — +3...+10 °С, вдень +5...+8 °С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 83%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі — -1…+4 °С, вдень — +3...+10 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 22 листопада
22 листопада у деяких областях України очікується -12 °С. До того ж будуть опади — дощ та мокрий сніг. Протягом дня -7...-2 °С, у південній частині, на Закарпатті +2...+7 °С, а в Криму очікується +5...+12 °С.
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