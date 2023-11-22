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Похмуро та волого — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

22 листопада 2023 06:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 листопада
Жінка ховається від дощу. Фото: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, зранку почнеться невеличкий дощ, який до обіду посилиться. Синоптики прогнозують пориви північно-східного вітру до 8 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Вранці мінлива хмарність.
  • Протягом дня очікується дощ.
  • Вітер північно-західний  — 7,2 м/с.
  • Температура вночі — +3...+10 °С, вдень +5...+8 °С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 83%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі — -1…+4 °С, вдень — +3...+10 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 листопада

22 листопада у деяких областях України очікується -12 °С. До того ж будуть опади — дощ та мокрий сніг. Протягом дня -7...-2 °С, у південній частині, на Закарпатті +2...+7 °С, а в Криму очікується +5...+12 °С.

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