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Пасмурно и влажно — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

22 ноября 2023 06:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 ноября.
Женщина прячется от дождя. Фото: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода, утром начнется небольшой дождь, который к обеду усилится. Синоптики прогнозируют порывы северо-восточного ветра до 8 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Утром переменная облачность.
  • В течение дня будет идти дождь.
  • Ветер северо-западный - 7,2 м/с.
  • Температура ночью — +3...+10°С, днем +5...+8°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 83%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью — -1...+4 °С, днем - +3...+10 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 22 ноября

22 ноября в некоторых областях Украины ожидается -12 °С. К тому же осадки — дождь и мокрый снег. В течение дня -7...-2°С, в южной части на Закарпатье +2...+7°С, а в Крыму ожидается +5...+12°С.

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