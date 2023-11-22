Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 ноября.

Пасмурно и влажно — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
22 ноября 2023 06:08
Женщина прячется от дождя. Фото: pixabay
Сегодня, 21 ноября, в Одессе ожидается облачная погода, утром начнется небольшой дождь, который к обеду усилится. Синоптики прогнозируют порывы северо-восточного ветра до 8 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Утром переменная облачность.
- В течение дня будет идти дождь.
- Ветер северо-западный - 7,2 м/с.
- Температура ночью — +3...+10°С, днем +5...+8°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 83%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью — -1...+4 °С, днем - +3...+10 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 22 ноября
22 ноября в некоторых областях Украины ожидается -12 °С. К тому же осадки — дождь и мокрый снег. В течение дня -7...-2°С, в южной части на Закарпатье +2...+7°С, а в Крыму ожидается +5...+12°С.
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