Покращення громадської безпеки в Одесі: що нового

Поліцейські під час забезпечення порядку. Фото: Національна поліція України

Цього тижня у Хаджибейському районі Одеси триває програма "Нічне місто", яка спрямована на забезпечення порядку та безпеки громадян. Поліцейські, разом з військовослужбовцями Національної гвардії та громадськими формуваннями, здійснюють профілактичні рейди та патрулюють важливі місця району.

Про це повідомляють на сайті Національної поліції України.

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Що перевіряли

Поліцейські провели обстеження вулиць, скверів та парків району, перевірили транспорт та осіб, що вже порушували закон. Було приділено особливу увагу неповнолітнім, які перебували на вулицях у вечірні години без супроводу дорослих. Усього було перевірено майже 1000 осіб та близько 400 транспортних засобів.

Які порушення виявили

У результаті програми виявлено кілька кримінальних правопорушень, зокрема, незаконне зберігання наркотиків та психотропних речовин. Крім того, були складені адміністративні протоколи за різні правопорушення. Поліцейські також звернули увагу на дотримання комендантської години та правил дорожнього руху.

Такі заходи будуть продовжуватися з метою підвищення безпеки та дисципліни в місті. Поліцейські закликають всіх громадян дотримуватися законів та бути відповідальними.

Нагадаємо, що Одеський Кінологічний центр поліції поповнився чотирилапими вихованцями. Їх передали американські партнери за ініціативи "Фонду Говарда Баффета". Пухнасті помічники вже готові розпочинати службу, проходячи тренування та складаючи важливі екзамени. В умовах війни основним завданням для службових собак поліції є виявлення зброї, мін, предметів, що не вибухнули. Тому мета такої допомоги полягає в тому, аби життя на деокупованих територіях стало безпечнішим.