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На захисті порядку: лави поліцейських поповнилися чотирилапими бійцями

7 жовтня 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На захисті порядку: лави поліцейських поповнилися чотирилапими бійцями
Поліцейський з собакою. Фото: Національна поліція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеський Кінологічний центр поліції поповнився чотирилапими вихованцями. Їх передали американські партнери за ініціативи "Фонду Говарда Баффета".

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України

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Їх кличуть Сіро, Майко, Ізідор і Райко. Ці пухнасті помічники вже готові розпочинати службу, проходячи тренування та складаючи важливі екзамени. В умовах війни основним завданням для службових собак поліції є виявлення зброї, мін, предметів, що не вибухнули. Тому мета такої допомоги полягає в тому, аби життя на деокупованих територіях стало безпечнішим.

Вівчарка з м'ячиком у роті. Фото: Національна поліція
Передані цуценята граються. Фото: Національна поліція
Цуценя сидить. Фото: Національна поліція

Як вівчарки допомагатимуть поліції

Начальниця Кінологічного центру ГУНП в Одеській області, Олена Чернілевська-Ісайко, розповіла, що у центрі вже є 63 чотирилапих друга, але нові вівчарки отримані від американських партнерів мають відмінні навички та високий потенціал для спільної роботи у напрямку виявлення вибухівок та зброї.

Що ще передано

Крім самих собак, отримано необхідні аксесуари для їх догляду, амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання. Також був переданий спеціальний бокс із запахами-імітаторами вибухових речовин.

Нові вівчарки відзначаються високою мотивацією, грайливістю та відмінною працездатністю, що дає впевненість в їх успішному використанні в силових структурах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ізмаїльському загоні прикордонної служби проводилася перевірка натренованості службових собак. Інспектори-кінологи продемонстрували дивовижні навички своїх підопічних.
 

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