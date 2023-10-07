На захисті порядку: лави поліцейських поповнилися чотирилапими бійцями
Одеський Кінологічний центр поліції поповнився чотирилапими вихованцями. Їх передали американські партнери за ініціативи "Фонду Говарда Баффета".
Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.
Їх кличуть Сіро, Майко, Ізідор і Райко. Ці пухнасті помічники вже готові розпочинати службу, проходячи тренування та складаючи важливі екзамени. В умовах війни основним завданням для службових собак поліції є виявлення зброї, мін, предметів, що не вибухнули. Тому мета такої допомоги полягає в тому, аби життя на деокупованих територіях стало безпечнішим.
Як вівчарки допомагатимуть поліції
Начальниця Кінологічного центру ГУНП в Одеській області, Олена Чернілевська-Ісайко, розповіла, що у центрі вже є 63 чотирилапих друга, але нові вівчарки отримані від американських партнерів мають відмінні навички та високий потенціал для спільної роботи у напрямку виявлення вибухівок та зброї.
Що ще передано
Крім самих собак, отримано необхідні аксесуари для їх догляду, амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання. Також був переданий спеціальний бокс із запахами-імітаторами вибухових речовин.
Нові вівчарки відзначаються високою мотивацією, грайливістю та відмінною працездатністю, що дає впевненість в їх успішному використанні в силових структурах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ізмаїльському загоні прикордонної служби проводилася перевірка натренованості службових собак. Інспектори-кінологи продемонстрували дивовижні навички своїх підопічних.