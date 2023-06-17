Одеські службові собаки пройшли перевірку на професійність

Службовий пес. Фото: google

Протягом останнього тижня в Ізмаїльському загоні прикордонної служби проводилася перевірка натренованості службових собак. Інспектори-кінологи продемонстрували дивовижні навички своїх підопічних.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Читайте також:

Собаки продемонстрували реакцію на постріли, пошук зброї, боєприпасів, вибухівок та наркотичних речовин, а також затримання осіб, які порушують кордон. Було відпрацьовано пошук та виявлення правопорушників за допомогою запахових слідів, а також їхнє конвоювання.

Результати перевірки свідчать про високий рівень професійності кінологів та їхніх службових собак. Вони продемонстрували впевнені та успішні дії під час виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, вівчарка Цезар разом зі своїм господарем морським піхотинцем боронить країну від агресора. На рахунку пса-побратима звільнення Херсонщини, виявлення ворожих розтяжок та порятунок українських захисників.

Також ми писали, що кінологів 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного ОТО НГУ нагородили за сумлінну службу та високі показники під час відсічі збройної агресії РФ. Медаль "За віддану службу" ІІІ ступеня отримала і гвардійська німецька вівчарка Кіра.

Тим часом українські прикордонники показали, як тренують чотирилапих "детективів". Вже зовсім скоро собаки разом з кінологами будуть обороняти кордони країни.