На Одещині нагородили гвардійців-кінологів та службову собаку Кіру

Службова собака Кіра. Фото: 11 бригада ім. Михайла Грушевського НГУ

Кінологів 11 бригади імені Михайла Грушевського Південного ОТО НГУ нагородили за сумлінну службу та високі показники під час відсічі збройної агресії РФ. Медаль "За віддану службу" ІІІ ступеня отримала і гвардійська німецька вівчарка Кіра.

Про це повідомляє 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

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"Нагородження такими відзнаками стимулює подальше вдосконалення навичок як тих, хто отримав визнання, так і тих, хто прагне досягти подібного успіху, з метою збереження високого професійного рівня. Вдячний за ваші старання та успіхи. Всі ви щодня демонструєте високий рівень підготовки до виконання завдань",— зазначає полковник В'ячеслав Краснопольський.

Що відомо про кінологічну службу НГУ

Кінологічна служба Нацгвардії — це професійно навчені воїни та їх службові собаки, які безперешкодно виконують покладені на них обов'язки. Під час повномасштабної війни гвардійська вівчарка Кіра разом з гвардійцем-кінологом Володимиром неодноразово на блокпості виявляли зброю, боєприпаси, вибухонебезпечні предмети та заборонені речовини, а також брали участь у розкритті злочинів.

Головні завдання гвардійців

Гвардійці беруть активну участь у поверненні до мирного життя на звільнених територіях, забезпечуючи їх розмінування, проведення контрдиверсійних заходів, патрулювання і несення служби на блокпостах.

Нагадаємо, в Одесі бійці Нацгвардії зупинили підозрілого чоловіка, при перевірці якого виявилося, що його підозрюють у грабежі. А через деякий час інші правоохоронці зупинили автівку, яка також перебувала у розшуку.