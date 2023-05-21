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В Одесской области наградили немецкую овчарку Киру

21 мая 2023 12:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В Одесской области наградили гвардейцев-кинологов и служебную собаку Киру
Служебная собака Кира. Фото: 11 бригада им. Михаила Грушевского НГУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Кинологов 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ наградили за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии РФ. Медаль "За верную службу" ІІІ степени получила и гвардейская немецкая овчарка Кира.

Об этом сообщает 11-ая бригада имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

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"Награждение такими отличиями стимулирует дальнейшее совершенствование навыков как тех, кто получил признание, так и тех, кто стремится достичь подобного успеха, с целью сохранения высокого профессионального уровня. Благодарен за ваши старания и успехи. Все вы ежедневно демонстрируете высокий уровень подготовки к выполнению задач," — отмечает полковник Вячеслав Краснопольский.

Что известно о кинологической службе НГУ

Кинологическая служба Нацгвардии — это профессионально обученные воины и их служебные собаки, которые беспрепятственно выполняют возложенные на них обязанности. Во время полномасштабной войны гвардейская овчарка Кира вместе с гвардейцем-кинологом Владимиром неоднократно на блокпосте обнаруживали оружие, боеприпасы, взрывоопасные предметы и запрещенные вещества, а также участвовали в раскрытии преступлений.

Главные задачи гвардейцев

Гвардейцы активно участвуют в возвращении к мирной жизни на освобожденных территориях, обеспечивая их разминирование, проведение контрдиверсионных мероприятий, патрулирование и несение службы на блокпостах.

Напомним, в Одессе бойцы Нацгвардии остановили подозрительного мужчину, при проверке которого оказалось, что его подозревают в грабеже. А через некоторое время другие правоохранители остановили автомобиль, также находившийся в розыске.

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