Прокуратура розпочала розслідування щодо обстрілу Одещини

Прокурори на місці влучання уламків ракети РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

За дорученням Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) внаслідок чергових ворожих обстрілів, що сталися на території Одещини. В результаті обстрілу одна людина загинула, а троє отримали численні поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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"Суттєвих руйнувань зазнали офісні та складські приміщення промислових підприємств у передмісті Одеси, а також будівельні споруди, що знаходились поруч. На місцях подій працюють прокурори та слідчі СБУ, які фіксують черговий воєнний злочин РФ", — йдеться в повідомленні.

Прокурори збирають докази воєнного злочину РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Одеси вночі 17 травня одна людина загинула. Тим часом кількість поранених зросла з двох до трьох.

Зазначимо, силами ППО було вдало знищено вісім ворожих ракет. З них шість крилатих ракет "Калібр", які запускали із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території.