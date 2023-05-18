Наслідки ракетного удару по Одещині — фоторепортаж

Наслідки ракетного удару по Одещині очима Новини.LIVE
В ніч з 17 по 18 травня окупанти завдали удару по Одещині. Атака відбувалась із ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень.
Кореспонденти Новини.LIVE були на місці подій.
Зазначимо, силами ППО було вдало знищено вісім ворожих ракет. З них шість крилатих ракет "Калібр", які запускали із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території.