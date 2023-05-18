Наслідки ракетного удару по Одещині — фоторепортаж

Вибуховою хвилею в приміщенні повибивало вікна. Фото: Новини.LIVE

В ніч з 17 по 18 травня окупанти завдали удару по Одещині. Атака відбувалась із ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень.

Кореспонденти Новини.LIVE були на місці подій.

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Зазначимо, силами ППО було вдало знищено вісім ворожих ракет. З них шість крилатих ракет "Калібр", які запускали із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території.