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Наслідки ракетного удару по Одещині очима Новини.LIVE

18 травня 2023 13:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наслідки ракетного удару по Одещині — фоторепортаж
Вибуховою хвилею в приміщенні повибивало вікна. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч з 17 по 18 травня окупанти завдали удару по Одещині. Атака відбувалась із ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень.

Кореспонденти Новини.LIVE були на місці подій. 

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Пошкоджена промислова будівля на Одещині. Фото: Новини.LIVE 
Пошкоджена промислова будівля на Одещині. Фото: Новини.LIVE 
Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Фото: Новини.LIVE 
Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Фото: Новини.LIVE 
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Люди займаються ліквідацією наслідків. Фото: Новини.LIVE 
Фото: Новини.LIVE 
Внаслідок падіння збитої ракети в будівлі повилітали вікна. Фото: Новини.LIVE 

Зазначимо, силами ППО було вдало знищено вісім ворожих ракет. З них шість крилатих ракет "Калібр", які запускали із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території.

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