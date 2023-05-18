Последствия ракетного удара по Одесской области.

Взрывной волной в помещении выбило окна. Фото: Новини.LIVE

В ночь с 17 по 18 мая оккупанты нанесли удар по Одесчине. Атака проходила с ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.

Корреспонденты Новини.LIVE были на месте событий.

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В результате падения сбитой ракеты в здании вылетели окна. Фото: Новини.LIVE

Отметим, силами ПВО были удачно уничтожены восемь вражеских ракет. Из них шесть крылатых ракет "Калибр", запускаемых с ракетоносителей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории.