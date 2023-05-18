Последствия ракетного удара по Одесской области глазами Новини.LIVE
В ночь с 17 по 18 мая оккупанты нанесли удар по Одесчине. Атака проходила с ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.
Корреспонденты Новини.LIVE были на месте событий.
Отметим, силами ПВО были удачно уничтожены восемь вражеских ракет. Из них шесть крылатых ракет "Калибр", запускаемых с ракетоносителей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории.