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Последствия ракетного удара по Одесской области глазами Новини.LIVE

18 мая 2023 13:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Последствия ракетного удара по Одесской области.
Взрывной волной в помещении выбило окна. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь с 17 по 18 мая оккупанты нанесли удар по Одесчине. Атака проходила с ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.

Корреспонденты Новини.LIVE были на месте событий.

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Здание получило существенные повреждения. Фото: Новости.
Здание получило существенные повреждения. Фото: Новини.LIVE
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Люди занимаются ликвидацией последствий. Фото: Новини.LIVE
Фото: Новости.
В результате падения сбитой ракеты в здании вылетели окна. Фото: Новини.LIVE

Отметим, силами ПВО были удачно уничтожены восемь вражеских ракет. Из них шесть крылатых ракет "Калибр", запускаемых с ракетоносителей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории.

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