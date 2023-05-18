Стало відомо, скільки ракет окупанти запустили по Одещині

Наслідки обстрілу Одещини 17 травня. Фото: ОК "Південь"

В ніч на 18 травня, окупанти обстріляли Одещину крилатими ракетами. Ворог під час атаки використовував "Калібри" та "Іскандер-К".

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь".

Читайте також:

Силами ППО було вдало знищено вісім ворожих ракет. З них шість крилатих ракет "Калібр", які запускали із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території.

"Ще раз нагадуємо, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе та своїх рідних", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Загинула одна людина, поранення отримало дві, наразі вони перебувають в обласній лікарні. За словами Братчука, це охоронці обстріляного підприємства.

Пошкоджена будівля промислового підприємства. Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, що у ніч з 17 на 18 травня російські окупанти здійснили і нічний ракетний обстріл Києва. Як наслідок, сталося загоряння у Дарницькому районі столиці. Пожежу спричинило падіння уламків збитої російської ракети.

Загалом, українська протиповітряна оборона збила 29 із 30 ракет, запущених російськими окупантами у ніч з 17 на 18 травня. Також були збиті чотири ворожі безпілотники.