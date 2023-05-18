Стало известно, сколько ракет оккупанты запустили по Одесской области

Последствия обстрела Одесской области 17 мая. Фото: ОК "Юг"

В ночь на 18 мая оккупанты обстреляли Одесчину крылатыми ракетами. Враг во время атаки использовал "Калибры" и "Искандер-К".

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг".

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Силами ПВО было удачно уничтожено восемь вражеских ракет. Из них шесть крылатых ракет "Калибр", запускаемых с ракетоносителей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории.

"Еще раз напоминаем, что даже при успешной работе противовоздушной обороны, обломки сбитых в небе ракет обязательно возвращаются на землю и несут серьезную угрозу жизни людей. Во время воздушной тревоги соблюдайте правила безопасности. Берегите себя и своих родных", — говорится в сообщении.

В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения. Погиб один человек, ранения получили два, пока они находятся в областной больнице. По словам Братчука, это охранники обстрелянного предприятия.

Повреждено здание промышленного предприятия. Фото: ОК "Юг"

Напомним, что в ночь с 17 на 18 мая российские оккупанты совершили и ночные ракетные обстрелы Киева. Как следствие произошло возгорание в Дарницком районе столицы. Пожар привел к падению обломков сбитой российской ракеты.

В целом украинская противовоздушная оборона сбила 29 из 30 ракет, запущенных российскими оккупантами в ночь с 17 на 18 мая. Также были сбиты четыре вражеских беспилотника.