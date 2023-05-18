Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси збільшилась

Зруйнована будівля на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок ракетного обстрілу Одеси вночі 17 травня одна людина загинула. Тим часом кількість поранених зросла з двох до трьох.

Про це на брифінгу розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Читайте також:

За її словами, ворожі сили здійснили атаку на Одесу, випустивши шість ракет "Калібр" та дві "Іскандер-К". Усі ракети були успішно знищені, але уламки спричинили пошкодження складських приміщень підприємства.

"Потужний повітряний бій тривав довго. І, звісно, тільки після уточненої інформації можна було визначити, що дві з ракет, які були збиті над промисловою зоною своїми уламками пошкодили складські приміщення. В результаті руйнувань постраждали люди. Одна людина загинула, дві отримали поранення, згодом ще одна людина звернулася по допомогу", — розповіла Гуменюк.

Пані Наталя наголосила, що під час роботи ППО може статися ситуація, коли вже збиті, вражені ракети можуть прилітати на землю і завдавати шкоду. Особливість нашого регіону в тому, що часто ракети збивають над морем і ми не фіксували враження уламками. Але взагалі часто уламки спричиняють пожежі, виступають причиною руйнувань.

Фото та відео наслідків ракетного удару по Одещині ви можете подивитись в матеріалі Новини.LIVE.