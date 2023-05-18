Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Одеси збільшилась
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси вночі 17 травня одна людина загинула. Тим часом кількість поранених зросла з двох до трьох.
Про це на брифінгу розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, ворожі сили здійснили атаку на Одесу, випустивши шість ракет "Калібр" та дві "Іскандер-К". Усі ракети були успішно знищені, але уламки спричинили пошкодження складських приміщень підприємства.
"Потужний повітряний бій тривав довго. І, звісно, тільки після уточненої інформації можна було визначити, що дві з ракет, які були збиті над промисловою зоною своїми уламками пошкодили складські приміщення. В результаті руйнувань постраждали люди. Одна людина загинула, дві отримали поранення, згодом ще одна людина звернулася по допомогу", — розповіла Гуменюк.
Пані Наталя наголосила, що під час роботи ППО може статися ситуація, коли вже збиті, вражені ракети можуть прилітати на землю і завдавати шкоду. Особливість нашого регіону в тому, що часто ракети збивають над морем і ми не фіксували враження уламками. Але взагалі часто уламки спричиняють пожежі, виступають причиною руйнувань.
Фото та відео наслідків ракетного удару по Одещині ви можете подивитись в матеріалі Новини.LIVE.