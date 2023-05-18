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Число пострадавших в результате обстрела Одессы увеличилось

18 мая 2023 15:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Число пострадавших в результате обстрела Одессы увеличилось
Разрушенное здание в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ракетных обстрелов Одессы ночью 17 мая один человек погиб. Тем временем количество раненых выросло с двух до трех.

Об этом на брифинге рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, вражеские силы совершили атаку на Одессу, выпустив шесть ракет "Калибр" и две "Искандер-К". Все ракеты были успешно уничтожены, но обломки повлекли за собой повреждение складских помещений предприятия.

"Мощное воздушное сражение длилось долго. И, конечно, только после уточненной информации можно было определить, что две из сбитых над промышленной зоной ракет своими обломками повредили складские помещения. В результате разрушений пострадали люди. Один человек погиб, два получили ранения, впоследствии еще один человек обратился за помощью", — рассказала Гуменюк.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что во время работы ПВО может произойти ситуация, когда уже сбитые, пораженные ракеты могут прилетать на землю и наносить вред. Особенность нашего региона состоит в том, что часто ракеты сбивают над морем и мы не фиксировали впечатления обломками. Но вообще часто обломки приводят к пожарам, выступают причиной разрушений.

Фото и видео последствий ракетного удара по Одесской области вы можете посмотреть в материале Новини.LIVE.

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