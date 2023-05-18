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Прокуратура начала расследование по обстрелу Одесчины

18 мая 2023 17:11
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прокуратура начала расследование по обстрелу Одесчины
Прокуроры на месте попадания обломков ракеты РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По поручению Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству относительно нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) в результате очередных вражеских обстрелов, произошедших на территории Одесчины. В результате обстрела один человек погиб, а трое получили многочисленные ранения и госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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"Существенные разрушения получили офисные и складские помещения промышленных предприятий в пригороде Одессы, а также находившиеся рядом строительные сооружения. На местах событий работают прокуроры и следователи СБУ, которые фиксируют очередное военное преступление РФ", — говорится в сообщении.

Прокуроры собирают подтверждения военного преступления РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
Прокуроры собирают подтверждения военного преступления РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в результате ракетных обстрелов Одессы ночью 17 мая один человек погиб. Тем временем количество раненых выросло с двух до трех.

Отметим, силами ПВО были удачно уничтожены восемь вражеских ракет. Из них шесть крылатых ракет "Калибр", запускаемых с ракетоносителей в Черном море и две крылатые ракеты "Искандер-К" из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории.

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