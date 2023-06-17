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Одесские служебные собаки прошли проверку на профессионализм

17 июня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские служебные собаки прошли проверку на профессионализм
Служебный пес. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В последнюю неделю в Измаильском отряде пограничной службы проводилась проверка натренированности служебных собак. Инспекторы-кинологи продемонстрировали удивительные навыки своих подопечных.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Собаки продемонстрировали реакцию на выстрелы, поиск оружия, боеприпасов, взрывчаток и наркотических веществ, а также задержание лиц, нарушающих границу. Были отработаны поиск и обнаружение правонарушителей с помощью запаховых следов, а также их конвоирование.

Результаты проверки свидетельствуют о высоком уровне профессиональности кинологов и их служебных собак. Они продемонстрировали уверенные и успешные действия при выполнении поставленных задач.

Напомним, овчарка Цезарь вместе со своим хозяином морским пехотинцем защищает страну от агрессора. На счету пса-побратима освобождение Херсона, выявление вражеских растяжек и спасение украинских защитников.

Также мы писали, что кинологов 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного ОТО НГУ наградили за добросовестную службу и высокие показатели во время отпора вооруженной агрессии РФ. Медаль "За віддану службу" ІІІ степени получила и гвардейская немецкая овчарка Кира.

Тем временем украинские пограничники показали, как тренируют четырехлапых "детективов". Уже совсем скоро собаки вместе с кинологами будут защищать границы страны.

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