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На защите порядка: ряды полицейских пополнились четырехлапыми бойцами

7 октября 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На защите порядка: ряды полицейских пополнились четырехлапыми бойцами
Полицейский с собакой. Фото: Национальная полиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесский Кинологический центр полиции пополнился четырехлапыми питомцами. Их передали американские партнеры по инициативе "Фонда Говарда Баффета".

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины .

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Их зовут Сиро, Майко, Изидор и Райко. Эти пушистые помощники уже готовы начать службу, проходя тренировки и сдавая важные экзамены. В условиях войны основной задачей для служебных собак полиции является выявление оружия, мин, неразорвавшихся предметов. Поэтому цель такой помощи состоит в том, чтобы жизнь на деоккупированных территориях стала более безопасной.

Овчарка с мячиком во рту. Фото: Национальная полиция
Переданные щенки играют. Фото: Национальная полиция
Щенок сидит. Фото: Национальная полиция

Как овчарки будут помогать полиции

Начальник Кинологического центра ГУНП в Одесской области, Елена Чернилевская-Исайко, рассказала, что в центре уже есть 63 четырехлапых друга, но новые овчарки, полученные от американских партнеров, имеют отличные навыки и высокий потенциал для совместной работы в направлении обнаружения взрывчаток и оружия.

Что еще передано

Кроме самих собак, получены необходимые аксессуары для их ухода, амуниция, учебное и тренировочное оборудование. Также был передан специальный бокс с запахами-имитаторами взрывчатых веществ.

Новые овчарки отличаются высокой мотивацией, игривостью и отличной работоспособностью, что дает уверенность в их успешном использовании в силовых структурах.

Напомним, ранее мы писали, что в Измаильском отряде пограничной службы проводилась проверка натренированности служебных собак . Инспекторы-кинологи продемонстрировали удивительные навыки своих подопечных.

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