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Улучшение общественной безопасности в Одессе: что нового

7 октября 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Улучшение общественной безопасности в Одессе: что нового
Полицейские при обеспечении порядка. Фото: Национальная полиция Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На этой неделе в Хаджибейском районе Одессы проходит программа "Ночной город", которая направлена на обеспечение порядка и безопасности граждан. Полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии и общественными формированиями осуществляют профилактические рейды и патрулируют важные места района.

Об этом сообщают на сайте Национальной полиции Украины.

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Что проверяли

Полицейские провели обследование улиц, скверов и парков района, проверили транспорт и людей, которые ранее нарушали закон. Было уделено особое внимание несовершеннолетним, которые находились на улицах вечером без сопровождения взрослых. Всего было проверено около 1000 человек и около 400 транспортных средств.

Какие нарушения обнаружили

В результате программы выявлены несколько уголовных правонарушений, в частности, незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, были составлены административные протоколы за разные правонарушения. Полицейские также обратили внимание на соблюдение комендантского часа и ПДД.

Такие мероприятия будут продолжаться в целях повышения безопасности и дисциплины в городе. Полицейские призывают всех граждан соблюдать законы и быть ответственными.

Напомним, что Одесский Кинологический центр полиции пополнился четырехлапыми питомцами. Их передали американские партнеры по инициативе "Фонда Говарда Баффета". Пушистые помощники уже готовы начинать службу, проходя тренировки и сдавая важные экзамены. В условиях войны основной задачей для служебных собак полиции является выявление оружия, мин, неразорвавшихся предметов. Поэтому цель такой помощи состоит в том, чтобы жизнь на деоккупированных территориях стала более безопасной.

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