Затори на кордоні - ситуація на трасі Одеса-Рені

Покваптеся з подорожжю — на трасі Одеса-Рені збираються затори
Станом на сьогоднішній вечір, 1 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови та Румунії зафіксовані затори. Черги також спостерігаються на контрольно-пропускних пунктах Паланка, Старокозаче та Орлівка.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
За даними сервісу Google Maps, на дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" (кордон із Молдовою) спостерігається значне скупчення транспорту. Ділянка поблизу КПП поступово "червоніє", що свідчить про уповільнення руху. Подорож до Паланки може тривати понад годину, а на самому пункті пропуску також є черги.
Крім того, на КПП "Старокозаче — Тудора" велика черга на проходження митного контролю. Ця ділянка на карті позначена помаранчевим кольором.
Затори до Румунії
На трасі М-15, яка веде до румунського кордону, машини скупчуються у межах населених пунктів Татарбунари та Сафʼяни, а також Орлівки та Рені. Щоб дістатися дунайського кордону, доведеться витратити понад чотири години. Як альтернативу водії можуть обрати маршрут через територію Молдови.
Нагадаємо, ми писали, що до Молдови та Румунії буде легше добратися. В регіоні удосконалять прикордонні пункти пропуску. Також прикордонники помітили незвичайних порушників кордону на Одещині.
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