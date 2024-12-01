Затори на кордоні - ситуація на трасі Одеса-Рені

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 1 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови та Румунії зафіксовані затори. Черги також спостерігаються на контрольно-пропускних пунктах Паланка, Старокозаче та Орлівка.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

За даними сервісу Google Maps, на дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" (кордон із Молдовою) спостерігається значне скупчення транспорту. Ділянка поблизу КПП поступово "червоніє", що свідчить про уповільнення руху. Подорож до Паланки може тривати понад годину, а на самому пункті пропуску також є черги.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Крім того, на КПП "Старокозаче — Тудора" велика черга на проходження митного контролю. Ця ділянка на карті позначена помаранчевим кольором.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На трасі М-15, яка веде до румунського кордону, машини скупчуються у межах населених пунктів Татарбунари та Сафʼяни, а також Орлівки та Рені. Щоб дістатися дунайського кордону, доведеться витратити понад чотири години. Як альтернативу водії можуть обрати маршрут через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, що до Молдови та Румунії буде легше добратися. В регіоні удосконалять прикордонні пункти пропуску. Також прикордонники помітили незвичайних порушників кордону на Одещині.