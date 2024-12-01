Лисиці та кабани на Одещині: що варто знати

Лисиця в лісі. Фото: скриншот

Біля кордону з Молдовою прикордонники помітили незвичних "порушників". Технічні засоби Білгород-Дністровського загону зафіксували лисиць, фазанів і кабанів.

Про це у неділю, 1 грудня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Дикі звірі на прикордонні

У лісах та полях поблизу кордону активізувалися дикі тварини. В об’єктиви камер потрапили руді лисиці, полохливі фазани та могутні кабани, які гордо крокують у прикордонних лісах. Прикордонники кажуть, що технічні засоби спостереження не лише допомагають фіксувати реальних порушників, а й дозволяють побачити життя диких звірів у їхньому природному середовищі.

Природа на кордоні: краса та небезпека

Прикордонники попереджають, що лисиці, хоча й витончені та красиві, можуть становити серйозну загрозу через хвороби, такі як сказ. Кабани у разі зустрічі з людиною можуть поводитися агресивно, особливо якщо захищають потомство.

Заклик до обережності

З огляду на зростання активності диких тварин, прикордонники закликають мешканців і гостей прикордонних районів уникати прогулянок у цих місцевостях. Це дозволить уникнути небезпечних зустрічей із кабанами або зараження від лисиць.

"Природа — це чудово, але не варто забувати, що дикі тварини живуть за своїми правилами. Людям краще триматися на безпечній відстані", — додають у пресслужбі загону.

Пам’ятка для мешканців прикордоння

Уникайте прогулянок у прикордонних лісах.

Не підходьте близько до диких тварин, навіть якщо вони здаються нешкідливими.

У разі контакту з дикою твариною негайно зверніться до лікаря.

Повідомляйте прикордонникам про помічені великі зграї чи агресивну поведінку звірів.

Дика природа завжди була частиною нашого світу, але взаємодія з нею вимагає обережності та поваги до природних законів.

Нагадаємо, ми писали, що в регіоні удосконалять прикордонні пункти пропуску з Молдовою та Румунією. Також у Миколаївській області підтверджено спалах пташиного грипу. Введено карантинні заходи.