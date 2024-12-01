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На Одесчине на границе с Молдовой зафиксировали диких зверей

1 декабря 2024 16:25
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Лисы и кабаны в Одесской области: что нужно знать
Лиса в лесу. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Около границы с Молдовой пограничники заметили необычных "нарушителей". Технические средства Белгород-Днестровского отряда зафиксировали лис, фазанов и кабанов.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Дикие звери на границе

В лесах и полях около границы активизировались дикие животные. В объективы камер попали рыжие лисы, пугливые фазаны и могучие кабаны, гордо шагающие в пограничных лесах. Пограничники говорят, что технические средства наблюдения не только помогают фиксировать реальных нарушителей, но и позволяют увидеть жизнь диких зверей в их среде.

Природа на границе: красота и опасность

Пограничники предупреждают, что лисы, хотя и изящные и красивые, могут представлять серьезную угрозу из-за болезней, таких как бешенство. Кабаны в случае встречи с человеком, могут вести себя агрессивно, особенно если защищают потомство.

Призыв к осторожности

Учитывая рост активности диких животных, пограничники призывают жителей и гостей приграничных районов избегать прогулок в этих местностях. Это позволит избежать опасных встреч с кабанами или заражения лисами.

"Природа — это прекрасно, но не стоит забывать, что дикие животные живут по своим правилам. Людям лучше держаться на безопасном расстоянии", — добавляют в пресс-службе отряда.

Инструкция для жителей приграничья

  • Избегайте прогулок в приграничных лесах.
  • Не подходите близко к диким животным, даже если они кажутся безвредными.
  • При контакте с животным немедленно обратитесь к врачу.
  • Сообщайте пограничникам о замеченных больших стаях или агрессивном поведении зверей.

Дикая природа всегда была частью нашего мира, но взаимодействие с ней требует осторожности и уважения к естественным законам.

Напомним, мы писали, что в регионе усовершенствуют пограничные пункты пропуска с Молдовой и Румынией. Также в Николаевской области подтверждена вспышка птичьего гриппа. Введены карантинные меры.

Одесса граница пограничники Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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