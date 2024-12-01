Спалах пташиного грипу H5N1 на Миколаївщині: запроваджено карантин

Жінка в лабораторії. Фото ілюстративне: freepik

У селі Мішково-Погорілове, Миколаївська область, підтверджено спалах грипу H5N1 серед домашніх птахів. Введено карантинні заходи для запобігання поширенню вірусу.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

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За даними ГУ Держпродспоживслужби, вірус знайдено у трупах шести домашніх птахів: гуски, качки та курей. Місцева комісія ухвалила рішення про запровадження карантину в приватному господарстві, де зафіксовано спалах. Буферна зона радіусом 3 км включає села Мішково-Погорілове та Каравелове. Крім того, встановлено зону нагляду радіусом 10 км, яка охоплює прилеглі села та місто Миколаїв. У цих районах птахогосподарств не виявлено.

"Ми вже вживаємо всіх необхідних заходів для локалізації інфекції. Жителям рекомендовано уникати контакту з домашніми птахами, а також дотримуватися санітарних норм", — зазначив представник Держпродспоживслужби.

Пташиний грип: що це

Вірус H5N1 є високопатогенним і може передаватися людям, хоча такі випадки є рідкісними. В повітрі вірус грипу живе 2-9 годин, на склі – 10 днів, на тканинах — 10 годин, на паперових виробах — 12 годин, на шкірі людини — 15 хвилин, на пластмасових та металевих предметах — 1-2 дні, в мокроті зберігається 7-14 днів.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі зареєстрували новий випадок захворювання свиней на африканську чуму. Раніше інфекцію зафіксували в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Також за 10 місяців 2024 року в Одеській області зареєстровано понад сто випадків сказу серед тварин.