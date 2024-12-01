Вспышка птичьего гриппа H5N1 в Николаевской области: введен карантин

Женщина в лаборатории. Фото иллюстративное: freepik

В селе Мишково-Погорелово, Николаевская область, подтверждена вспышка гриппа H5N1 среди домашних птиц. Введены карантинные меры по предотвращению распространения вируса.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

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По данным ГУ Госпродпотребслужбы, вирус обнаружен в труппах шести домашних птиц: гуси, утки и кур. Местная комиссия приняла решение о введении карантина в частном хозяйстве, где зафиксирована вспышка. Буферная зона радиусом 3 км включает села Мишково-Погорелово и Каравелово. Кроме того, установлена зона надзора радиусом 10 км, охватывающая близлежащие села и город Николаев. В этих районах птицехозяйств не обнаружено.

"Мы уже принимаем все необходимые меры для локализации инфекции. Жителям рекомендовано избегать контакта с домашними птицами, а также соблюдать санитарные нормы", — отметил представитель Госпродпотребслужбы.

Птичий грипп: что это

Вирус H5N1 является высокопатогенным и может передаваться людям, хотя такие случаи редки. В воздухе вирус гриппа живет 2-9 часов, на стекле — 10 дней, на тканях — 10 часов, на бумажных изделиях — 12 часов, на коже человека — 15 минут, на пластмассовых и металлических предметах — 1-2 дня, в мокроте сохраняется 7-14 дней.

Напомним, в Измаильском районе зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Ранее инфекцию зафиксировали в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Также за 10 месяцев 2024 года в Одесской области зарегистрировано более ста случаев бешенства среди животных.