Одещина у п’ятірці регіонів з найбільшою кількістю випадків сказу

Одещина серед лідерів за кількістю випадків сказу
Одеська область посідає одне з перших місць в Україні за кількістю випадків сказу серед тварин. За 10 місяців 2024 року зареєстровано понад сто таких випадків.
Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.
Сказ в Одеській області
Одеська область увійшла до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю зафіксованих випадків сказу серед тварин. Протягом січня-жовтня цього року зареєстровано 109 таких випадків.
Які ще хвороби виявили
Крім сказу, в області виявляли й інші небезпечні інфекційні хвороби, що передаються від тварин до людей:
- 3 випадки лептоспірозу;
- 39 випадків хвороби Лайма;
- 15 випадків ехінококозу.
Щоб ефективніше боротися з поширенням інфекцій, на засіданні комісії ТЕБ та НС Одеської обласної військової адміністрації ухвалили рішення посилити профілактичні заходи та міжвідомчу співпрацю.
Нагадаємо, в Ізмаїльському районі зареєстрували новий випадок захворювання свиней на африканську чуму. Раніше інфекцію зафіксували в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Також ми повідомляли, що від завтра, 1 грудня, в Одеській області починає діяти заборона на вилов річкових раків.
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