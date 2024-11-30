Одещина у п’ятірці регіонів з найбільшою кількістю випадків сказу

Чоловік тримає собаку. Фото ілюстративне: freepik

Одеська область посідає одне з перших місць в Україні за кількістю випадків сказу серед тварин. За 10 місяців 2024 року зареєстровано понад сто таких випадків.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

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Статистика захворювання на сказ. Фото: Держпродспоживслужба

Сказ в Одеській області

Одеська область увійшла до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю зафіксованих випадків сказу серед тварин. Протягом січня-жовтня цього року зареєстровано 109 таких випадків.

Які ще хвороби виявили

Крім сказу, в області виявляли й інші небезпечні інфекційні хвороби, що передаються від тварин до людей:

3 випадки лептоспірозу;

39 випадків хвороби Лайма;

15 випадків ехінококозу.

Щоб ефективніше боротися з поширенням інфекцій, на засіданні комісії ТЕБ та НС Одеської обласної військової адміністрації ухвалили рішення посилити профілактичні заходи та міжвідомчу співпрацю.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі зареєстрували новий випадок захворювання свиней на африканську чуму. Раніше інфекцію зафіксували в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Також ми повідомляли, що від завтра, 1 грудня, в Одеській області починає діяти заборона на вилов річкових раків.