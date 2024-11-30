Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина серед лідерів за кількістю випадків сказу arrow

Одещина серед лідерів за кількістю випадків сказу

30 листопада 2024 16:47
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одещина у п’ятірці регіонів з найбільшою кількістю випадків сказу
Чоловік тримає собаку. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеська область посідає одне з перших місць в Україні за кількістю випадків сказу серед тварин. За 10 місяців 2024 року зареєстровано понад сто таких випадків.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Читайте також:
Одещина серед лідерів за кількістю випадків сказу - фото 1
Статистика захворювання на сказ. Фото: Держпродспоживслужба

Сказ в Одеській області

Одеська область увійшла до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю зафіксованих випадків сказу серед тварин. Протягом січня-жовтня цього року зареєстровано 109 таких випадків.

Які ще хвороби виявили

Крім сказу, в області виявляли й інші небезпечні інфекційні хвороби, що передаються від тварин до людей:

  • 3 випадки лептоспірозу;
  • 39 випадків хвороби Лайма;
  • 15 випадків ехінококозу.

Щоб ефективніше боротися з поширенням інфекцій, на засіданні комісії ТЕБ та НС Одеської обласної військової адміністрації ухвалили рішення посилити профілактичні заходи та міжвідомчу співпрацю.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі зареєстрували новий випадок захворювання свиней на африканську чуму. Раніше інфекцію зафіксували в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Також ми повідомляли, що від завтра, 1 грудня, в Одеській області починає діяти заборона на вилов річкових раків.

Одеса тварини Одеська область Новини Одеси інфекції захворювання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:39 Лубінець показав щемливе відео повернення дітей, викрадених РФ

17:39 Погода у перший день зими — в Укргідрометцентрі дали прогноз

17:36 Поліція Грузії розганяє протестувальників новим методом — деталі

17:30 Польща збудує "щит" на кордоні з Україною та Росією — фото

17:25 Космічні ціни — який овоч подорожчав майже на 50%

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:15 Затори та черги на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17:08 ЗСУ ліквідували дві колони російської техніки — ефектне відео

17:04 Окупанти атакували Херсон — загинув 46-річний чоловік

17:04 На Вінниччині сталася масштабна ДТП — рятувальники показали фото

16:48 На Харківщині Третя штурмова вдарила по техніці РФ — відео

17:39 Лубінець показав щемливе відео повернення дітей, викрадених РФ

17:39 Погода у перший день зими — в Укргідрометцентрі дали прогноз

17:36 Поліція Грузії розганяє протестувальників новим методом — деталі

17:30 Польща збудує "щит" на кордоні з Україною та Росією — фото

17:25 Космічні ціни — який овоч подорожчав майже на 50%

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:15 Затори та черги на кордоні — ситуація на трасі Одеса-Рені

17:08 ЗСУ ліквідували дві колони російської техніки — ефектне відео

17:04 Окупанти атакували Херсон — загинув 46-річний чоловік

17:04 На Вінниччині сталася масштабна ДТП — рятувальники показали фото

16:48 На Харківщині Третя штурмова вдарила по техніці РФ — відео

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

10:36 Путін лякає ударом "Орєшніка" по Києву, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК