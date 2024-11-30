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Одесчина среди лидеров по количеству случаев бешенства

30 ноября 2024 16:47
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одещина в пятерке регионов с наибольшим количеством случаев бешенства
Человек, держащий собаку. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесская область занимает одно из первых мест в Украине по количеству случаев бешенства среди животных. За 10 месяцев 2024 зарегистрировано более ста таких случаев.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Статистика заболевания бешенством. Фото: Госпродпотребслужба

Бешенство в Одесской области

Одесская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством зафиксированных случаев бешенства среди животных. В январе-октябре этого года зарегистрировано 109 таких случаев.

Какие еще болезни обнаружили

Кроме бешенства, в области обнаруживали и другие опасные инфекционные болезни, передающиеся от животных людям:

  • 3 случая лептоспироза;
  • 39 случаев болезни Лайма;
  • 15 случаев эхинококкоза.

Чтобы эффективнее бороться с распространением инфекций, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС Одесской областной военной администрации было принято решение усилить профилактические мероприятия и межведомственное сотрудничество.

Напомним, в Измаильском районе зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Ранее инфекцию зафиксировали в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Также мы сообщали, что с завтрашнего дня, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать запрет на отлов речных раков.

Одесса животные Одесская область Новости Одессы инфекции заболевания

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