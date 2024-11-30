Одещина в пятерке регионов с наибольшим количеством случаев бешенства

Человек, держащий собаку. Фото иллюстративное: freepik

Одесская область занимает одно из первых мест в Украине по количеству случаев бешенства среди животных. За 10 месяцев 2024 зарегистрировано более ста таких случаев.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Статистика заболевания бешенством. Фото: Госпродпотребслужба

Бешенство в Одесской области

Одесская область вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством зафиксированных случаев бешенства среди животных. В январе-октябре этого года зарегистрировано 109 таких случаев.

Какие еще болезни обнаружили

Кроме бешенства, в области обнаруживали и другие опасные инфекционные болезни, передающиеся от животных людям:

3 случая лептоспироза;

39 случаев болезни Лайма;

15 случаев эхинококкоза.

Чтобы эффективнее бороться с распространением инфекций, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС Одесской областной военной администрации было принято решение усилить профилактические мероприятия и межведомственное сотрудничество.

Напомним, в Измаильском районе зарегистрировали новый случай заболевания свиней африканской чумой. Ранее инфекцию зафиксировали в Одесском и Белгород-Днестровском районах. Также мы сообщали, что с завтрашнего дня, 1 декабря, в Одесской области начинает действовать запрет на отлов речных раков.