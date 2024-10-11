Затори на трасі Одеса-Рені та черги на кордоні з Молдовою та Румунією сьогодні, 11 жовтня

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

Ввечері у п'ятницю, 11 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією. На деяких ділянках та прикордонних пунктах пропуску рух уповільнений через складні погодні умови, тому мандрівникам за кордон варто поспішити з подорожжю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається на виїзді з Одеси, у районі Великого Дальника та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад пів кілометра, рух значно уповільнений. Крім того, затор утворився перед самим пунктом пропуску "Маяки — Паланка — Удобне".

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також спостерігаються черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де рух утруднений, і ділянка траси позначена помаранчевим кольором на картах.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Шлях до поромної переправи Орлівка — Ісакча наразі вільний. Але у самій Орлівці зафіксовані досить великі черги. Ця ділянка на трасі позначена жовтим кольором.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає. На карті ділянка позначена синім кольорам.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Водночас правоохоронці радять водіям зважати на погодні умови під час руху та бути уважними за кермом:

користуватися ременями безпеки;

використовувати спеціальні засоби для розмов без допомоги рук, аби не відволікатися на телефонні дзвінки;

дотримуватися безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;

не перевищувати швидкість;

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

в сильний дощ зупинятися та перечікувати негоду. Під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Нагадаємо, одеські прикордонники викрили псевдоподружжя. Пара оформила документи, але не змогла відповісти на банальні запитання.

Також стало відомо, що найчастіше везуть через кордон контрабандисти.