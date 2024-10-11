Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 11 октября

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

Вечером в пятницу, 11 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. На некоторых участках и пограничных пунктах пропуска движение замедлено из-за сложных погодных условий, поэтому путешественникам за границу следует поспешить с путешествием.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса — Рени

Наибольшее количество транспорта наблюдается на выезде из Одессы, в районе Большого Дальника и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено. Кроме того, пробка образовалась перед самым пунктом пропуска "Маяки — Паланка — Удобное".

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Староказачье — Тудора", где движение затруднено, и участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Путь к паромной переправе Орловка — Исакча свободен. Но в самой Орловке зафиксированы достаточно большие очереди. Этот участок на трассе обозначен желтым цветом.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешт" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет. На карте участок обозначен синим цветом.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

В то же время правоохранители советуют водителям учитывать погодные условия во время движения и быть внимательными за рулем:

пользоваться ремнями безопасности;

использовать специальные средства для бесед без помощи рук, чтобы не отвлекаться на телефонные звонки;

соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров;

не превышать скорость;

двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

в сильный дождь останавливаться и пережидать непогоду. При остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Напомним, одесские пограничники разоблачили псевдосупруги. Пара оформила документы, но затруднилась ответить на банальные вопросы.

Также стало известно, что чаще всего везут через границу контрабандисты.