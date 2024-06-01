Покваптеся з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені збираються затори
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні вранці, 1 червня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів та Кирничок. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
На автозаправних станціях України ціни на деякі види пального знизилися. За останню добу здешевшав бензин марки А-95 та А-92, а також знизилась вартість дизельного палива. Ціни на автогаз та бензин марки А-95+ залишились на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 1 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,58 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,58 грн/л;
- скраплений газ — 26,57 грн/л.
Нагадаємо, на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок.
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