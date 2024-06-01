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Покваптеся з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені збираються затори

1 червня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Покваптеся з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені збираються затори
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою сьогодні вранці, 1 червня. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на в'їзді з Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.  

Затори до Паланки
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Покваптеся з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені збираються затори - фото 2
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів та Кирничок. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Покваптеся з виїздом за кордон — на трасі Одеса — Рені збираються затори - фото 3
Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на Рені
Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне 

На автозаправних станціях України ціни на деякі види пального знизилися. За останню добу здешевшав бензин марки А-95 та А-92, а також знизилась вартість дизельного палива. Ціни на автогаз та бензин марки А-95+ залишились на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 1 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,33 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,58 грн/л;
  • скраплений газ — 26,57 грн/л.

Нагадаємо, на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл-Кілія-Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок.

затори
Одеса
закордон
черги
Одеська область
Одеська ОДА
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