Поторопитесь с выездом за границу — на трассе Одесса — Рени собираются пробки

Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 1 июня. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на въезде из Маяков и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Татарбунар и Кирничек. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины цены на некоторые виды горючего снизились. За последние сутки подешевел бензин марки А-95 и А-92, а также снизилась стоимость дизельного топлива. Цены на газ и бензин марки А-95+ остались на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 1 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,58 грн/л;

А-95 — 55,92 грн/л;

А-92 — 52,33 грн/л;

дизельное топливо — 52,58 грн/л;

сжиженный газ — 26,57 грн/л.

Напомним, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.