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Покваптеся з виїздом — затори на трасі Одеса — Рені

28 жовтня 2024 10:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордоні з Молдовою 28 жовтня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок вранці, 28 жовтня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори. На деяких ділянках рух у напрямку кордонів з Молдовою та Румунією суттєво ускладнений. Поблизу деяких пунктів пропуску зафіксовані скупчення автівок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Найбільше скупчення авто спостерігається перед контрольно-пропускним пунктом на території Нижньодністровського національного парку. Черга перевищує декілька кілометрів, значно уповільнюючи трафік. Траса позначена червоним кольором, що вказує на сильні затримки. Крім того, невеликий затор перед самим молдовським кордоном.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

КПП "Старокозаче — Тудора" та "Орлівка"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" рух також ускладнений, тут утворилися затори, через які траса забарвлена помаранчевим кольором на картах. Також затримка спостерігається в Орлівці — черга утворилася перед поромною переправою до Румунії. 

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот
КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ситуація на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На іншому контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" великих черг не спостерігається. Затор утворився лише у самому місті Рені.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, Польща змінила правила для в'їзду українських дітей з тимчасовим прихистком. Також на Одещині затримали поводирів з ухилянтами.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область авто

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