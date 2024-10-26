На Одещині затримано пособників незаконного переправлення призовників

Затримані ухилянти та організатори. Фото: ДПСУ

Прикордонники Одещини затримали чотирьох посібників, які намагалися нелегально переправити до Молдови призовників. Затриманим оголосили підозру та скерували справи до суду.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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Деталі справи

Подія сталася поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району, прикордонники зупинили дві автівки, що прямували до молдовського кордону. В автомобілях знаходились четверо осіб призовного віку з Дніпропетровщини та Одещини. Вони планували незаконно перетнути кордон за допомогою чотирьох пособників — двох водіїв та їхніх спостерігачів.

Прикордонники затримали чоловіків за нелегальний перетин кордону. Фото: ДПСУ

Як з'ясували правоохоронці, чоловіки звернулись до адміністратора одного з месенджерів, який за $10 тисяч з кожного пообіцяв їм безпечний проїзд через придністровський сегмент кордону. Після прибуття на місце збору вони вирушили до держрубежу, однак їх затримали прикордонники. Автівки та речі, пов'язані з організацією нелегального перевезення, вилучили.

Яке покарання

Проти посібників відкрито кримінальне провадження за статтею 332 КК України — "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". На призовників складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП за спробу незаконного перетину кордону, справи скеровані до суду.

Нагадаємо, одеситка роздавала хабарі прикордонникам в Орлівці. також ми повідомляли, що Офіс генпрокурора звільнив керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Андрія Глумакова через високу пенсію.