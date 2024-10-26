В Одесской области задержаны пособники незаконной переправки призывников

Задержаны уклонисты и организаторы. Фото: ГПСУ

Пограничники Одесчины задержали четырех пособников, которые пытались нелегально переправить в Молдову призывников. Задержанным объявили подозрение и направили дела в суд.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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Детали дела

Событие произошло вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района, пограничники остановили два автомобиля, следовавших к молдавской границе. В автомобилях находились четыре человека призывного возраста из Днепропетровщины и Одесчины. Они планировали незаконно пересечь границу с помощью четырех пособников — двух водителей и их наблюдателей.

Пограничники задержали мужчин за нелегальное пересечение границы. Фото: ГПСУ

Как выяснили правоохранители, мужчины обратились к администратору одного из мессенджеров, который за $10 тысяч с каждого пообещал им безопасный проезд через приднестровский сегмент границы. По прибытии на место сбора они отправились на госграницу, однако их задержали пограничники. Автомобили и вещи, связанные с организацией нелегальной перевозки, были изъяты.

Какое наказание

Против организаторов возбуждено уголовное производство по статье 332 УК Украины — "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". На призывников составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения границы, дела направлены в суд.

Напомним, одесситка раздавала взятки пограничникам в Орловке. Также мы сообщали, что Офис генпрокурора уволил руководителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Андрея Глумакова из-за высокой пенсии.