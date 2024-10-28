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Поторопитесь с выездом — пробки на трассе Одесса — Рени

28 октября 2024 10:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени: очереди на границе с Молдовой 28 октября
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник утром, 28 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки. На некоторых участках движение в направлении границ с Молдовой и Румынией существенно затруднено. Вблизи некоторых пунктов пропуска зафиксированы скопления автомобилей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Наибольшее скопление авто наблюдается перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь превышает несколько километров, значительно замедляя трафик. Трасса отмечена красным цветом, что указывает на сильные задержки. Кроме того, небольшая пробка перед самой молдавской границей.

КПП Поланка
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

КПП "Староказачье — Тудора" и "Орловка"

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" движение также затруднено, здесь образовались пробки, из-за которых трасса окрашена оранжевым цветом на картах. Также задержка наблюдается в Орловке — очередь образовалась перед паромной переправой в Румынию.

КПП Староказачье
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот
КПП Орловка
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Ситуация на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На другом контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешт" больших очередей не наблюдается. Пробка образовалась только в самом городе Рени.

КПП РЕНИ
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Напомним, Польша изменила правила для въезда украинских детей с временным убежищем. Также в Одесской области задержали поводырей с уклонистами.

пробки Одесса очереди на границе Одесская область авто

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