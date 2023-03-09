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Поліцейська на Одещини привласнила шість тисяч доларів із камери зберігання речових доказів

9 березня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На жінку чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині поліцейська бувши відповідальною за зберігання речових доказів, привласнила майже 6 тис. дол. США. Їй повідомили про підозру одразу за двома статтями. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури. 

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"Поліцейська внесла до журналу обліку речових доказів недостовірні відомості щодо прийняття коштів та видала завідомо неправдивий офіційний документ – квитанцію про їх отримання. Наразі підозрювану звільнено із займаної посади та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на співробітницю райвідділу

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної повідомлено про підозру поліцейській сектору логістики одного з Одеських районних управлінь поліції за фактом привласнення чужого майна та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). 

Санкції першої статті передбачають покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Тим часом дії згідно з другою статтею караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, одеситка незаконно зареєструвала на себе право власності на нерухоме майно Міноборони України. Загальна вартість майна становить майже 9 млн гривень.

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