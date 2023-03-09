Полицейская с Одесчины присвоила шесть тысяч долларов из камеры хранения вещественных доказательств

Женщину ждет суд

В Одесской области полицейская, будучи ответственной за хранение вещественных доказательств, присвоила почти 6 тыс. дол. США. Ей сообщили о подозрении сразу по двум статьям.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Полицейская внесла в журнал учета вещественных доказательств недостоверные сведения о принятии средств и выдала заведомо ложный официальный документ – квитанцию об их получении. В настоящее время подозреваемая уволена с занимаемой должности и решается вопрос об избрании меры пресечения", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет сотрудница райотдела

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной сообщено о подозрении полицейскому сектору логистики одного из Одесских районных управлений полиции по факту присвоения чужого имущества и служебного подлога (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкции первой статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Между тем действия согласно второй статье наказываются штрафом от двух тысяч до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, одесситка незаконно зарегистрировала на себя право собственности на недвижимое имущество Минобороны Украины. Общая стоимость имущества составляет около 9 млн гривен.