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Поліцейські Одещини врятували безпорадного дідуся, що лежав на узбіччі

16 червня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поліцейські Одещини врятували безпорадного дідуся, що лежав на узбіччі
Медики допомагають дідусеві. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські Одещини виявили старенького чоловіка, який лежав на узбіччі дороги, не в змозі підвестися і майже неспроможний говорити. Правоохоронці відразу припустили, що в нього може бути інсульт, тому негайно викликали швидку допомогу. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Поліцейські спочатку вирушили відпрацьовувати повідомлення про сварку між сусідами у селі Стрюкове, але на шляху помітили безпорадного літнього чоловіка. Чоловік почувався погано, але не втратив свідомості.

Поліцейські почали проводити огляд дідуся, шукаючи ознак тілесних ушкоджень, і спілкувалися з ним, намагаючись з'ясувати його стан здоров'я. Вони запитували його прізвище, ім'я, по батькові, вік та місце проживання. 

Вимова громадянина була нечіткою, довготривалою, втім не відчувався запаху алкоголю, що викликало підозру на інсульт. Продовжуючи спілкування, поліцейські попросили чоловіка виконати прості рухи лівою і правою рукою, ногами, стиснути кулаки. 

Медичні працівники, прибувши на місце, надали допомогу чоловіку і знову оглянули його ретельно. На щастя, не підтвердилися побоювання щодо інсульту, і дідусь не потребував госпіталізації, його повернули додому.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня прикордонники Ізмаїльського загону врятували члена екіпажу судна під прапором Німеччини. Він випав за борт на річці Дунай поблизу мальовничого міста Кілія.

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