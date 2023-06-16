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Полицейские Одесщины спасли беспомощно лежавшего на обочине дедушку

16 июня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Полицейские Одесщины спасли беспомощно лежавшего на обочине дедушку
Медики помогают дедушке. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские Одесчины обнаружили старенького мужчину, который лежал на обочине дороги, не в состоянии подняться и почти не в состоянии говорить. Правоохранители сразу допустили, что у него может быть инсульт, поэтому немедленно вызвали скорую помощь.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские сначала отправились отрабатывать сообщения о ссоре между соседями в селе Стрюково, но на пути заметили беспомощного пожилого мужчину. Мужчина чувствовал себя плохо, но не потерял сознания.

Полицейские начали проводить осмотр дедушки, ища признаков телесных повреждений и общались с ним, пытаясь выяснить его состояние здоровья. Они спрашивали его фамилию, имя, отчество, возраст и место жительства.

Произношение гражданина было нечетким, долговременным, впрочем, не чувствовал запаха алкоголя, что вызвало подозрение на инсульт. Продолжая общение, полицейские попросили мужчину выполнить простые движения левой и правой рукой, ногами, сжать кулаки.

Прибывшие на место медицинские работники оказали помощь мужчине и снова осмотрели его тщательно. К счастью, не подтвердились опасения по поводу инсульта, и дедушка не нуждался в госпитализации, его вернули домой.

Напомним, в ночь на 15 июня пограничники Измаильского отряда спасли члена экипажа судна под флагом Германии. Он выпал за борт на реке Дунай вблизи живописного города Килия.

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