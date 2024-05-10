Поліція на велосипедах та мотоциклах — від сьогодні на дорогах Одеси та Ізмаїлу

Правоохоронці виїжджають на вулиці Одеси та Ізмаїлу. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Від сьогодні, 10 травня, на вулицях Одеси та Ізмаїлу розпочинають працювати вело- та мото-патрулі. Вони будуть стежити за правопорядком, паркуванням та швидко реагуватимуть на ДТП в місті.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

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Мотопатрулі — швидке реагування на пригоди

Правоохоронці на мотоциклах більш швидкі, ніж їхні колеги з велосипедами, та маневрені. Найголовнішим їхнім завданням буде реагування на ДТП з потерпілими, адже вони мають навички домедичної підготовки та, що важливіше — можуть доставити постраждалих до медзакладів швидко, оминаючи затори.

Патрульний поліцейський на мотоциклі. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Велосипедні патрульні в Одесі та Ізмаїлі

Основну увагу інспектори на велосипедах спрямують на підтримку громадського порядку. Вони чергуватимуть у місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах та важкодоступних місцях.

"Загалом, поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах. Тож не порушуйте", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 12 до 15 травня 2024 року Національна поліція Одеської області переходить в посилений режим патрулювання, аби забезпечити порядок під час поминальних днів. Одеситів та гостей міста закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.