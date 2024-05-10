Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поліція на велосипедах та мотоциклах — від сьогодні на дорогах Одеси та Ізмаїлу arrow

Поліція на велосипедах та мотоциклах — від сьогодні на дорогах Одеси та Ізмаїлу

10 травня 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Поліція на велосипедах та мотоциклах — від сьогодні на дорогах Одеси та Ізмаїлу
Правоохоронці виїжджають на вулиці Одеси та Ізмаїлу. Фото: Патрульна поліція Одеської області
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від сьогодні, 10 травня, на вулицях Одеси та Ізмаїлу розпочинають працювати вело- та мото-патрулі. Вони будуть стежити за правопорядком, паркуванням та швидко реагуватимуть на ДТП в місті.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Одеської області.

Читайте також:

Мотопатрулі — швидке реагування на пригоди 

Правоохоронці на мотоциклах більш швидкі, ніж їхні колеги з велосипедами, та маневрені. Найголовнішим їхнім завданням буде реагування на ДТП з потерпілими, адже вони мають навички домедичної підготовки та, що важливіше — можуть доставити постраждалих до медзакладів швидко, оминаючи затори. 

З 10 травня в Одесі будуть мотопатрулі
Патрульний поліцейський на мотоциклі. Фото: Патрульна поліція Одеської області

Велосипедні патрульні в Одесі та Ізмаїлі

Основну увагу інспектори на велосипедах спрямують на підтримку громадського порядку. Вони чергуватимуть у місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах та важкодоступних місцях.

"Загалом, поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах. Тож не порушуйте", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з 12 до 15 травня 2024 року Національна поліція Одеської області переходить в посилений режим патрулювання, аби забезпечити порядок під час поминальних днів. Одеситів та гостей міста закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

Одеса
велосипеди
поліція
Одеська область
Новини Одеси
безпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина