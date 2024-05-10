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Полиция на велосипедах и мотоциклах — от сегодня на дорогах Одессы и Измаила

10 мая 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Полиция на велосипедах и мотоциклах — от сегодня на дорогах Одессы и Измаила
Правоохранители уезжают на улицы Одессы и Измаила. Фото: Патрульная полиция Одесской области
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С сегодняшнего дня, 10 мая, на улицах Одессы и Измаила начинают работать вело- и мото-патрули. Они будут следить за правопорядком, парковкой и будут быстро реагировать на ДТП в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области.

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Правоохранители на мотоциклах быстрее, чем их коллеги с велосипедами, и маневренные. Самой главной их задачей будет реагирование на ДТП с пострадавшими, ведь у них есть навыки к медицинской подготовке и, что важнее — могут доставить пострадавших в медучреждения быстро, минуя пробки.

С 10 мая в Одессе будут мотопатрули
Патрульный полицейский на мотоцикле. Фото: Патрульная полиция Одесской области

Велосипедные патрульные в Одессе и в Измаиле

Основное внимание инспекторы на велосипедах уделят поддержке общественного порядка. Они будут дежурить в местах большого скопления людей, зонах отдыха, пешеходных зонах и труднодоступных местах.

"В общем, полицейские на велосипедах обладают всеми полномочиями, что и их коллеги на автомобилях и мотоциклах. Так что не нарушайте", — говорится в сообщении.

Напомним, что с 12 по 15 мая 2024 года Национальная полиция Одесской области переходит в усиленный режим патрулирования, чтобы обеспечить порядок во время поминальных дней. Одесситов и гостей города призывают соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.

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