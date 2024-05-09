Посилення заходів безпеки в Одесі на поминальні дні — які заборони діятимуть

Поліція посилить заходи безпеки на поминальні дня в Одесі. Фото: Нацполіція

З 12 до 15 травня 2024 року Національна поліція Одеської області переходить в посилений режим патрулювання, аби забезпечити порядок під час поминальних днів. Одеситів та гостей міста закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Співробітники поліції чергуватимуть на території Одещини, зокрема посилений контроль буде біля кладовищ. Правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням усіх вимог воєнного стану та правил безпеки громадян.

"Уникайте масового скупчення людей, не затримуйтесь на кладовищах, у разі виявлення підозрілих чи явно небезпечних предметів не торкайтесь їх, а повідомляйте про знахідку правоохоронцям. Обов’язково йдіть в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги", — наголосили у відомстві.

Діючі заборони в Одеській області

Забороняється:

використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів;

носити при собі зброю без передбаченого законом дозволу;

продаж алкоголю після 23 години вечора;

використання та реалізація піротехніки також під забороною.

Нагадаємо, що з 12 години ночі до 5 години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період часу пересуватися вулицями заборонено, виключення — необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Також Новини.LIVE поділилися найкращими порадами, які квіти краще посадити на кладовищі, щоб вони не потребували ретельного догляду. Адже є чимало різних моментів, на які слід звернути увагу при виборі квітів для цвинтаря, наприклад, колір рослин та кліматичну зону, де вони будуть вирощуватися.