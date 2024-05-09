Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Посилення заходів безпеки в Одесі на поминальні дні — які заборони діятимуть arrow

Посилення заходів безпеки в Одесі на поминальні дні — які заборони діятимуть

9 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Посилення заходів безпеки в Одесі на поминальні дні — які заборони діятимуть
Поліція посилить заходи безпеки на поминальні дня в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

З 12 до 15 травня 2024 року Національна поліція Одеської області переходить в посилений режим патрулювання, аби забезпечити порядок під час поминальних днів. Одеситів та гостей міста закликають дотримуватись вимог воєнного стану і норм чинного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Посилення безпеки в Одесі

Співробітники поліції чергуватимуть на території Одещини, зокрема посилений контроль буде біля кладовищ. Правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням усіх вимог воєнного стану та правил безпеки громадян.

"Уникайте масового скупчення людей, не затримуйтесь на кладовищах, у разі виявлення підозрілих чи явно небезпечних предметів не торкайтесь їх, а повідомляйте про знахідку правоохоронцям. Обов’язково йдіть в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги", — наголосили у відомстві.

Діючі заборони в Одеській області 

Забороняється: 

  • використовувати символіку націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів; 
  • носити при собі зброю без передбаченого законом дозволу;
  • продаж алкоголю після 23 години вечора;
  • використання та реалізація піротехніки також під забороною.

Нагадаємо, що з 12 години ночі до 5 години ранку на Одещині діє комендантська година, у цей період часу пересуватися вулицями заборонено, виключення — необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.

Також Новини.LIVE поділилися найкращими порадами, які квіти краще посадити на кладовищі, щоб вони не потребували ретельного догляду. Адже є чимало різних моментів, на які слід звернути увагу при виборі квітів для цвинтаря, наприклад, колір рослин та кліматичну зону, де вони будуть вирощуватися.

Одеса
поліція
комендантська година
цвинтар
Одеська область
Новини Одеси
поминальні дні
безпека
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка