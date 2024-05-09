Ужесточение мер безопасности в Одессе на поминальные дни — какие запреты будут действовать

Полиция усилит меры безопасности на поминальные дни в Одессе. Фото: Нацполиция

С 12 по 15 мая 2024 года Национальная полиция Одесской области переходит в усиленный режим патрулирования, чтобы обеспечить порядок во время поминальных дней. Одесситов и гостей города призывают соблюдать требования военного положения и нормы действующего законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Сотрудники полиции будут дежурить на территории Одесчины, в частности усиленный контроль будет возле кладбищ. Правоохранители будут следить за соблюдением всех требований военного положения и правил безопасности граждан.

"Избегайте массового скопления людей, не задерживайтесь на кладбищах, в случае обнаружения подозрительных или явно опасных предметов не прикасайтесь к ним, а сообщайте о находке правоохранителям. Обязательно уходите в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", — отметили в ведомстве.

Действующие запреты в Одесской области

Запрещается:

использовать символику национал-социалистического и тоталитарного режимов;

носить при себе оружие без предусмотренного законом разрешения;

продажа алкоголя после 23.00;

использование и реализация пиротехники также под запретом.

Напомним, что с 12 часов ночи до 5 часов утра в Одесской области действует комендантский час, в этот период времени передвигаться по улицам запрещено, исключение — необходимость пройти до укрытия во время воздушной тревоги.

Также Новини.LIVE поделились лучшими советами, какие цветы лучше посадить на кладбище, чтобы они не нуждались в тщательном уходе. Ведь есть немало разных моментов, на которые следует обратить внимание при выборе цветов для кладбища, например цвет растений и климатическую зону, где они будут выращиваться.