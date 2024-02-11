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Поліція прокоментувала інцидент в Одесі, де невідомі розбили скло автівки

11 лютого 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Поліція прокоментувала інцидент в Одесі, де невідомі розбили скло автівки
Вибите скло у машині. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Наприкінці робочого тижня в Одесі стався інцидент посеред проїжджої частини. Невідомі молодики вибили скло машини, у якій, за твердженням очевидців, знаходились діти. Автор відео вказав, що це були представники ТЦК. Та як пише одеське видання "Думська", чоловіки в чорному не мають ніякого відношення до територіальних центрів. 

Про це видання повідомило у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією їхніх особистих джерел, це були "члени підрозділу сприяння правоохоронним органам". На відео ці люди в чорному одязі та без шевронів. Ба більше, за інформацією поліції у відділку всі учасники інциденту дійшли компромісу. 

"Співробітників поліції на місці не було. Після заяви потерпілого, особу розбитого скла було встановлено. У райвідділі сторони дійшли мирної угоди. Той, хто розбив, компенсував вартість скла, а водій написав зустрічну заяву про те, що не має претензій", — повідомили в правоохоронних органах. 

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 лютого, у мікрорайоні Вузівський стався інцидент. Невідомі припаркували свій бус біля світлофора та підійшли до припаркованої автівки й силоміць почали відкривати водійські двері. Після невдачі чоловік у чорному вдарив транспорт ліктем. Внаслідок чого майже повністю вилетіло вікно заднього пасажирського сидіння. За інформацією очевидців, у машині знаходилися водій та жінка з двома дітьми.

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Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП
інцидент

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