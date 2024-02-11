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Полиция прокомментировала инцидент в Одессе, где неизвестные разбили стекло автомобиля

11 февраля 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Полиция прокомментировала инцидент в Одессе, где неизвестные разбили стекло автомобиля
Выбиты стекла в машине. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В конце рабочей недели в Одессе произошел инцидент посреди проезжей части. Неизвестные молодые люди выбили стекло в машине, в которой, по утверждению очевидцев, находились дети. Автор видео указал, что это были представители ТЦК. Но как пишет одесское издание "Думская", мужчины в черном не имеют никакого отношения к территориальным центрам.

Об этом издание сообщило в своем Telegram-канале.

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По информации их личных источников, это не были некоторые члены подразделения содействия правоохранительным органам. На видео эти люди в черной одежде и без шевронов. Более того, по информации полиции в участке все участники инцидента пришли к компромиссу.

"Сотрудников полиции на месте не было. После заявления потерпевшего, личность разбитого стекла была установлена. В райотделе стороны пришли к мирному соглашению. Разбивший компенсировал стоимость стекла, а водитель написал встречное заявление о том, что не имеет претензий", — сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, в пятницу, 9 февраля, в микрорайоне Вузовский произошел инцидент. Неизвестные припарковали свой бус возле светофора и подошли к припаркованному автомобилю и насильно начали открывать водительскую дверь. После неудачи мужчина в черном ударил транспорт локтем. В результате почти полностью вылетело окно заднего пассажирского сиденья. По информации очевидцев, в машине находились водитель и женщина с двумя детьми.

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Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП
инцидент

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