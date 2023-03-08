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Поліція прокоментувала жорстоке затримання одесита

8 березня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чоловіку повідомили про підозру за трьома статтями
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні в соціальних мережах поширився відеозапис, де патрульні поліцейські затримали чоловіка, якому військовослужбовці намагались вручити повістку. За словами правоохоронців, він вчинив конфлікт, агресивно поводив себе та здійснив злісну непокору поліцейським.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

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Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт між громадянином, військовослужбовцями та працівниками комунального підприємства. Патрульні, прибувши на місце події, знайшли агресивного чоловіка, який не тільки лаявся, а й поводив себе агресивно. 

полиція

"На вимогу поліцейських припинити порушувати закон, чоловік не реагував та продовжував провокувати конфлікт. Щоб вгамувати порушника, охоронці порядку застосували фізичну силу та спеціальний засіб — кайданки", — йдеться в повідомленні. 

Яке покарання чекає на чоловіка

Під час поверхневої перевірки у порушника, патрульні виявили пігулки, зі слів затриманого, наркотичного походження. За що передбачена відповідальність за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) ККУ. За ознаками складу кримінального правопорушення, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

На затриманого склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП.

Нагадаємо, Служба безпеки заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам від призову в армію. Інтернет-ресурси поширювали інформацію про місця вручення повісток, закликали ховатися від військкоматів та навіть запропонували свої платформи для реклами.

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