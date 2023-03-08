Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита arrow

Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита

8 марта 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мужчине сообщили о подозрении по трем статьям
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в социальных сетях распространилась видеозапись, где патрульные полицейские задержали мужчину, которому военнослужащие пытались вручить повестку. По словам правоохранителей, он устроил конфликт, агрессивно вел себя и совершил злостное неповиновение полицейским.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Читайте также:

Детали скандального задержания

Вчера на линию 102 поступило сообщение о конфликте между гражданином, военнослужащими и работниками коммунального предприятия. Патрульные, прибыв на место происшествия, нашли агрессивного мужчину, который не только ругался, но и вел себя агрессивно.

полиція

"По требованию полицейских прекратить нарушать закон, мужчина не реагировал и продолжал провоцировать конфликт. Чтобы унять нарушителя, охранники порядка применили физическую силу и специальное средство — наручники", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет мужчину

Во время поверхностной проверки у нарушителя патрульные обнаружили таблетки, по словам задержанного, наркотического происхождения. За что предусмотрена ответственность по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) УКУ. По признакам состава уголовного правонарушения, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет.

На задержанного составили административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.

Напомним, Служба безопасности заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали уклонистам от призыва в армию. Интернет-ресурсы распространяли информацию о местах вручения повесток, призывали скрываться от военкоматов и предложили свои платформы для рекламы.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

20:37Кто возглавит "Челси" после увольнения Грэма Поттера

20:34 Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно

20:21 Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

20:15 Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение

Новина з фото

19:58 На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки

Эксклюзив

19:57Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE

19:54 Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии

19:52 Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов

Новина з відео

19:15 Что можно есть в Великий пост: простой рецепт фантастического булгура с овощами

Новина з відео

18:53 В Грузии продолжают митинговать против принятия пророссийского закона

Новина з відео

18:35 Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Новина з відео

17:34 Зеленский на встрече с Гутерришем заявил, что именно Украина защищает цели и принципы Устава ООН

Новина з відео

17:21 В оккупированном Энергодаре вспыхнул масштабный пожар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:53 Зеленский встретился с генсеком ООН: детали

Новина з відео

15:30 В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Пироговская

Новина з відео

13:50 Добавил "перчинки" к собственной свадьбе: в Одесской области мужчина устроил стрельбу

Новина з відео

13:48 Участницы от Австрии на "Евровидении-2023" представили забавный клип

Новина з відео

13:20Блогерша из Одессы попала в языковой скандал: подробности

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Эксклюзив

06:10Как преодолеть коррупцию в ходе послевоенного восстановления Украины

Новина з фото

21:32 Два ирландца, два американца и британец: кто претендует на "Оскар" за лучшую мужскую роль

Эксклюзив

20:00Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю

Актуальное по теме

None 8 Март 20:36

Кто возглавит "Челси" после увольнения Грэма Поттера

None 8 Март 20:34

Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно

None 8 Март 20:21

Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны

None 8 Март 18:47

Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB