Полиция прокомментировала жестокое задержание одессита
Сегодня в социальных сетях распространилась видеозапись, где патрульные полицейские задержали мужчину, которому военнослужащие пытались вручить повестку. По словам правоохранителей, он устроил конфликт, агрессивно вел себя и совершил злостное неповиновение полицейским.
Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.
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Детали скандального задержания
Вчера на линию 102 поступило сообщение о конфликте между гражданином, военнослужащими и работниками коммунального предприятия. Патрульные, прибыв на место происшествия, нашли агрессивного мужчину, который не только ругался, но и вел себя агрессивно.
"По требованию полицейских прекратить нарушать закон, мужчина не реагировал и продолжал провоцировать конфликт. Чтобы унять нарушителя, охранники порядка применили физическую силу и специальное средство — наручники", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет мужчину
Во время поверхностной проверки у нарушителя патрульные обнаружили таблетки, по словам задержанного, наркотического происхождения. За что предусмотрена ответственность по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) УКУ. По признакам состава уголовного правонарушения, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет.
На задержанного составили административные материалы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП.
Напомним, Служба безопасности заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали уклонистам от призыва в армию. Интернет-ресурсы распространяли информацию о местах вручения повесток, призывали скрываться от военкоматов и предложили свои платформы для рекламы.