В Одесі та низці областей викрили Telegram-канали, які допомагали уникати мобілізації

Адміністратори можуть потрапити за ґрати на 10 років

Українська Служба безпеки заблокувала 26 Телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам від призову в армію. Інтернет-ресурси поширювали інформацію про місця вручення повісток, закликали ховатися від військкоматів та навіть запропонували свої платформи для реклами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Щоб зібрати інформацію про місцезнаходження військовозобов'язаних, зловмисники використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Ці канали швидко нарощували свою аудиторію, яка наразі перевищує 400 тис. підписників.

Де функціонували телеграм-канали

Інтернет-ресурси "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

СБУ виявили всіх організаторів злочинної діяльності, серед яких двоє власників SMM-компанії, яка використовувала ботоферми для просування інтернет-ресурсів. Під час обшуків правоохоронці знайшли комп’ютери, мобільні телефони та банківські картки з доказами протиправних дій.

Яке покарання чекає на адміністраторів

Шести адміністраторам деструктивних Телеграм-каналів загрожує до 10 років ув’язнення за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Планується повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань є учасником агентурної мережі фсб. Після виїзду до росії він створив пропагандистський Телеграм-канал "Типичная Одесса", де продовжив поширювати деструктивний контент.